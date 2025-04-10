В Японии пообещали добиться от США пересмотра пошлин на свои товары

Требования к Соединенным Штатам о пересмотре размеров пошлин на стать и автомобили продолжит выдвигать Япония, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси 10 апреля на пресс-конференции.
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