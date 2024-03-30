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Подмосковный депутат получил семь лет колонии за нарколабораторию

Подмосковный депутат получил семь лет колонии за нарколабораторию

Депутата Совета депутатов от городского округа Протвино Александр Шаболда получил семь годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области .

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