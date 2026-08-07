Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в хищении более 6 миллионов рублей у пенсионерки

3 августа в дежурную часть главка поступило сообщение от 84-летней жительницы Фрунзенского района о том, что она стала жертвой мошенников, которые убедили её якобы в целях защиты накоплений передать и перевести денежные средства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии