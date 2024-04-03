Рой Кин: "Холанн - это игрок четвертой лиги"

Тренер английской футбольной команды "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает Эрлинга Холанна лучшим нападающим в мире и защищает норвежца от критики со стороны бывшего капитана "Манчестер Юнайтед" Роя Кина.
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