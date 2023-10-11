Что произойдет 25 октября 2023 года: правда ли, что пройдут митинги в Казахстане

25 октября 2023 года в Казахстане не запланированы никакие митинги. В социальных сетях распространяются ложные сообщения о якобы согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях страны.
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