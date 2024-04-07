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Аргументы недели

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Дружба дружбой, а свои интересы ближе — ответит ли Россия на недружественные шаги некоторых стран СНГ?

Дружба дружбой, а свои интересы ближе — ответит ли Россия на недружественные шаги некоторых стран СНГ?

Отказ от «Мира» грозит некоторым странам, принимающим недружественные по отношению к России шаги, экономической катастрофой? Недавний отказ банков Киргизии и Армении от поддержки карт «Мир» стал очередным свидетельством страха стран, следующих в фарватере американской санкционной политики.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Аплодирую стоя!
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5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
как всегда жуём сопли
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4 час.
Степан Иванов
👍👍👍👍👍
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2 час.

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