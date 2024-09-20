Вкусная осень: ТОП-5 лучших рецептов из тыквы

Что мы обычно готовим из тыквы? Запекаем ее дольками в духовке или варим полезную тыквенную кашу. Оказывается, для этой королевы осеннего стола придумано уже столько вкуснейших амплуа, что многим гурманам просто невозможно представить свой рацион без тыквы.
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