В Белом доме ряд западных СМИ назвали лузерами

Белый дом назвал лузерами и фейковыми ряд западных СМИ, пытавшихся своей риторикой поссорить президента США Дональда Трампа и миллиардера, главу департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.
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