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Экс-форвард минского «Динамо» Грэйовак перейдет в «Витязь»

Экс-форвард минского «Динамо» Тайлер Грэйовак станет игроком «Витязя». В прошлом сезоне в 44 матчах чемпионата КХЛ 29-летний канадец набрал за белорусский клуб 26 (11+15) очков, в 4 играх плей-офф на его счету одна голевая передача.

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