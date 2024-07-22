Стало известно, у кого в Татарстане самые высокие зарплаты

В июле в Казани высокооплачиваемыми профессиями оказались дальнобойщики, токари и плиточники. Зарплаты водителей, каменщиков, фрезеровщиков и строителей также превышают 100 тысяч рублей в месяц, в то время как средняя зарплата в республике составляет 60 тысяч, передает «Реальное время».