Стало известно, у кого в Татарстане самые высокие зарплаты

В июле в Казани высокооплачиваемыми профессиями оказались дальнобойщики, токари и плиточники. Зарплаты водителей, каменщиков, фрезеровщиков и строителей также превышают 100 тысяч рублей в месяц, в то время как средняя зарплата в республике составляет 60 тысяч, передает «Реальное время».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии