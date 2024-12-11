Кассационный суд ХМАО вынес приговор крановщику, который случайно задавил коллегу. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
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