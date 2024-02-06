Ракова: в Москве появился сервис заказа горячего питания в «Дневнике „МЭШ“»

Мобильное приложение «Дневник „МЭШ“» оснастили сервисом заказа горячего питания. Теперь родители смогут выбирать готовые блюда или составлять особенное меню для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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