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Ракова: в Москве появился сервис заказа горячего питания в «Дневнике „МЭШ“»

Ракова: в Москве появился сервис заказа горячего питания в «Дневнике „МЭШ“»

Мобильное приложение «Дневник „МЭШ“» оснастили сервисом заказа горячего питания. Теперь родители смогут выбирать готовые блюда или составлять особенное меню для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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