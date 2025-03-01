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В Орловской области переехавшим в село культработникам выплатят по 1 млн рублей

В Орловской области переехавшим в село культработникам выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Клычков утвердил параметры региональной программа «Земский работник культуры». Она направлена на поддержку работников досуговой сферы, готовых переехать на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа, а также города с населением до 50 тысяч человек Орловской области.

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