El Nino Crushes Atlantic Hurricane Activity, Lowest Since 1941 The peak of the Atlantic hurricane season arrives next Thursday, yet by this point the basin would normally have produced multiple systems tracking through the Caribbean, the Gulf of America, and the open Atlantic.
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