В здании ДОСААФ в период Великой Отечественной войны формировался 33-й добровольческий полк народного ополчения, отправившийся затем на защиту Сталинграда.
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В здании ДОСААФ в период Великой Отечественной войны формировался 33-й добровольческий полк народного ополчения, отправившийся затем на защиту Сталинграда.