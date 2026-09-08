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После удара по Каменскому полностью остановил работу металлургический комбинат «Каметсталь»

После удара по Каменскому полностью остановил работу металлургический комбинат «Каметсталь»

После удара в ночь на 5 сентября металлургический комбинат «Каметсталь» в Каменском полностью остановил производство.

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