После удара по Каменскому полностью остановил работу металлургический комбинат «Каметсталь»

После удара в ночь на 5 сентября металлургический комбинат «Каметсталь» в Каменском полностью остановил производство.
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