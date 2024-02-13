Физкультурный досуг - снеговик в гостях у ребят

Если за окном все белым-бело, кружатся искристые хлопья снега и на улице стоит легкий морозец, значит, пришло время зимних забав! Любая из зимних забав-это настоящий праздник спорта и активного образа жизни.
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