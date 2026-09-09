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Царьград

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Почему пенсии не увеличивают до 60 тыс. рублей? Честный ответ – прямо из Союза пенсионеров

Почему пенсии не увеличивают до 60 тыс. рублей? Честный ответ – прямо из Союза пенсионеров

В преддверии выборов то тут, то там слышатся обещания существенно облегчить жизнь пожилых людей. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский предельно честно рассказал, почему пенсии не увеличивают до 60 тысяч рублей и в обозримом будущем не будут.

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