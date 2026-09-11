День воинской славы: 236 лет победе русского флота у мыса Тендра

11 сентября Россия отмечает День воинской славы — годовщину победы русской эскадры под командованием контр-адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецким флотом у мыса Тендра.
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