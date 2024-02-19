Эксперты выяснили, как подорожали самые популярные подарки на 23 Февраля

Женщины часто дарят парфюм, сувениры, одежду или готовят праздничный ужин За год в России поднялись цены на многие популярные подарки на 23 Февраля, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии