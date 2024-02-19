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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперты выяснили, как подорожали самые популярные подарки на 23 Февраля

Эксперты выяснили, как подорожали самые популярные подарки на 23 Февраля

Женщины часто дарят парфюм, сувениры, одежду или готовят праздничный ужин За год в России поднялись цены на многие популярные подарки на 23 Февраля, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

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