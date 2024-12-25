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Кнайсль назвала 4 страны, которые могли организовать подрыв "СП"

Кнайсль назвала 4 страны, которые могли организовать подрыв "СП"

Во время презентации книги экс-министр назвала возможных "подозреваемых".25 декабря экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль презентовала свою книгу "Реквием по Европе".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Какая разница кто подорвал, итог экономика ФРГ в полной жопе и просвета абсолютно не видно. Дальше только хуже. Хотя и руководство Германии, сплош и рядом одни идиоты, за свою собственную страну ни кто думать совсем не хочет. Но это уже их выбор, им с этим жить.
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