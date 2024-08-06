Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • петров виктор
    Очевидно, Вы плохо знаете заповеди советских мудрецов, поэтому, наивно и предлагаете расформировать все партии и созд...Высокие кабинеты ...
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И это только один эпизод...

Текст   недели   от Марины  Юденич. Людям, которые сейчас гневаются (мягко сказала, на самом деле исходят дерьмом) по поводу того, что Путин обнял у трапа Вадима Красикова, напомню (Примечание  от  меня:  ну,    вообще-то  тем,   кто  на  дерьмо  исходит,   напоминать  бесполезно,    а  вот  добрым  русским    людям  полезно   освежить  в  памяти     недавние,  но  уже  позабытые  события.

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