И это только один эпизод...

Текст недели от Марины Юденич. Людям, которые сейчас гневаются (мягко сказала, на самом деле исходят дерьмом) по поводу того, что Путин обнял у трапа Вадима Красикова, напомню (Примечание от меня: ну, вообще-то тем, кто на дерьмо исходит, напоминать бесполезно, а вот добрым русским людям полезно освежить в памяти недавние, но уже позабытые события.