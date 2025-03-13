В Брянской области медикам выделили 186 млн рублей соцвыплаты

С начала года более 7800 брянских медиков получили специальную социальную выплату. Она предназначена для специалистов первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также для работников станций и отделений скорой помощи.
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