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Несекретные материалы

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Шойгу: Россия не будет финансировать евроинтеграцию Армении

Шойгу: Россия не будет финансировать евроинтеграцию Армении

Россия не готова и не намерена финансировать процесс евроинтеграции Армении, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании президиума научно-экспертного совета Совбеза.

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Boris Borisov

Шойгу никто и нигде! Он НЕ  ЗНАЛ !!!!!!!!!! вот пусть и остаётся в глазах народа отныне и навеки НЕЗНАЮЩИМ ! Я ему категорически не верю  какую бы должность он ни занимал!!!  Он не знал!!!!! Нахрен он такой нужен !!!!!!!!!!!!!!!!