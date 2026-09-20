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ДумаТВ

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Чернышов: крайне важно, что в ГД нового созыва появятся одномандатники от воссоединённых территорий

Чернышов: крайне важно, что в ГД нового созыва появятся одномандатники от воссоединённых территорий

В Госдуме нового созыва появятся депутаты-одномандатники из воссоединенных регионов, это крайне важно для всех, сообщил «Дума ТВ» зампредседателя ГД Борис Чернышов.

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