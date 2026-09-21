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Газовая сделка Варшавы и Киева: кто оплатит «энергетическую солидарность»?

Газовая сделка Варшавы и Киева: кто оплатит «энергетическую солидарность»?

В ходе т.н. карпатского саммита энергетические компании ORLEN и «Нафтогаз» договорились о поставках Украине трех партий СПГ в I квартале 2027 г.

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