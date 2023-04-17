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В Калужской области сотрудники полиции выявили факт мошенничества при получении выплат

Следственным подразделением ОМВД России по Малоярославецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.

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