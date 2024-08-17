Газета «Вашингтон Пост» снова подтвердила свою репутацию фейкового листка. В номере от 17 августа в рупоре демократов опубликована статья о […] The post «Вашингтон Пост» опубликовала ложь о переговорах России и Украины appeared first on Медиакратия.
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