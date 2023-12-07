Петербургские уборщики снега решили пересесть на элитный кроссовер, переплатив больше 500 тысяч

Петербуржцы в основном недовольны уборкой дорог, особенно зимой. Ответственные за уборку, в свою очередь, жалуются на отсутствие финансирования, которое не позволяет закупиться нужным количеством техники.
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