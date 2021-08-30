Россия выиграла ЧМ по пляжному футболу, дебют Месси в «ПСЖ», победы «Барсы» и «МЮ», безумная гонка в «Формуле-1» и другие новости утра

Лена МиськоСпортРоссия выиграла ЧМ по пляжному футболу, дебют Месси в «ПСЖ», победы «Барсы» и «МЮ», безумная гонка в «Формуле-1» и другие новости утра🌟 Доброе утро! Понедельник не самый лучший день. Мы все его ненавидим, но что поделать. Приступим к дайджесту! 1.Вернуться к статье34НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоСемнадцатый номер, [30.08.21 00:19] Норманн уезжает из РПЛ в «Норвич». Очень жаль. Хотелось, чтобы он ещё годик-два был поближе. Правда, не желаешь ему ни одной команды в России. Может быть, только «Динамо». Очень хороший легионер, семнадцатый номер, умный, постоянно крутящий головой . Считай, лучший опорник-распаковщик лиги уезжает. Хотя. Матчей «Норвича» точно посмотрю больше, чем «Ростова» https://youtu.be/7Ra9VZCDJFsЛена Миськосмотрела Атлетико : Вильярреал.. болела за Эмери Унаи ни разу не смог обыграть Симеоне. Серия вот-вот готова прерваться... * за 15 сек до конца автогол с 20 метров это просто невообразимо что сделал вратарь подлодки? его побили ногами в раздевалке? представила, заходит в раздевалку Унаи, одетый франтом, в костюмчике с галстучком, и с ноги начинает "учить" вратаря))Лена Миськовсе не могу отойти от удивительной кармы Унаи.... Какая дьявольская насмешка судьбыЛена Миськоу Унаи нет побед над Чоло (как и над Реалом с Барсой вроде до недавнего времени). И вот вчера был реальный шанс обыграть Симеоне, несмотря на игру (со слов комментатора, Атлетико играл свой лучший матч в 2021 году, но проигрывал). И за 15 секунд до конца компенсированного... подлодка пропустила нелепейший автогол с 20 метров головой. Мяч медленно, издевательски прокатился рядом с кипером, побежавшим фиг знает куда. Вся команда успела упасть на поле и зарыдать, пока мяч катился в ворота... Такая вот насмешка судьбы над несчастным Эмери. Здесь видео: https://www.championat.com/video/233679-2-2-fantasticheskij-avtogol-vilyarreala-na-poslednej-minute/ 2:2. Фантастический автогол «Вильярреала» на последней минуте! - смотреть онлайн видеоАлевтина ТрофимоваЯ думаю что 4 Кубка Лиги Европы подсластили его пилюли навечно)))Лена Мисько«После матча я полчаса пробыл в раздевалке, пиная стену, бутылки и всё, что попадалось на глаза. Но теперь следует всё проанализировать. Есть матчи, в которых нужно оставаться командой во всём, что мы сделали. Мы должны расти, принимая тот факт, что бывают и победы, и ничьи, и поражения. Ничья в матче с «Атлетико» — неплохой результат, но в данной ситуации мы разочарованы. Необходимо сделать шаг вперёд», — приводит слова Эмери AS.Лена Миськоон только забыл добавить слово "пустой", пустой раздевалке ;)Лена Мисько11 легов сейчас в составе Рубина. Хвичу так и не продали, зато купили сразу двух игроков ему на замену ;) * не одни мы не считаемся с лимитом :(Лена Миськоа вот оказывается как... Sports.ru «Рубин» отдаст Бегича в аренду «Крыльям Советов» и расстанется с Сайто Защитник «Рубина» Сильвие Бегич до закрытия летнего трансферного окна перейдет в «Крылья Советов». https://www.sports.ru/football/1100693157-rubin-otdast-begicha-v-arendu-krylyam-sovetov-i-rasstanetsya-s-sajto.htmlЛена МиськоБельгийский футболист Тимоти Кастань вернулся на поле спустя 2 с половиной месяца после того, как получил травму во время матча чемпионата Европы со сборной Россией в Санкт-Петербурге. В субботу Кастань вышел на замену на 11 минуте матча с "Норвичем", и всю игру провел в защитной маске.Лена МиськоНу а мы решили показать вам как выглядел его череп после столкновения с Далером Кузяевым. Зато Питер Кастань точно запомнит надолго.Лена Мисько[International Sports Law] ⚡️CAS отклонил иск испанской Ла Лиги против ФИФА. ФИФА разрешила КОНМЕБОЛ (Конфедерации южноамериканского футбола) увеличить интервалы между матчами национальных команд в сентябре и октябре на два дня. Из-за этого пострадал календарь чемпионата Испании. Ла Лига посчитала, что такое решение влияет на целостность календаря сезона чемпионата Испании, и испанские клубы заявили, что не отпустят южноамериканских футболистов на матчи сборных. Ла Лига подала иск в CAS на такое решение ФИФА, однако иск был отклонен. Ла Лига уже сообщила, что "будет продолжать процедуры, проводимые в различных судебных органах, поскольку решение ФИФА об изменении международного календаря - это заявление о намерении вмешиваться в автономии национальных лиг косвенным образом, с явным злоупотреблением прав". 🇪🇸Официальное заявление Ла Лиги 👇 https://www.laliga.com/en-ES/news/official-statement-matchday-4 ⚽️ Официальное заявление ФИФА 👇 https://www.fifa.com/media-releases/fifa-welcomes-cas-decision-fifa-world-cup-qualifyingЛена МиськоСловенский арбитр Дамир Скомина завершил карьеру и стал президентом футбольного клуба. https://twitter.com/Rok_Viskovic/status/1432289719879192578?s=19Лена МиськоПереход Сердара Азмуна в «Лион», вероятно, не состоится в это трансферное окно. Журналист Лоик Танзи пишет (https://twitter.com/Tanziloic/status/1432289509761245184), что «Зенит» не нашел замену нападающему.Лена Мисько⚡️ Станислав Крицюк переходит в «Зенит» за 2 млн евро: еще 4 млн евро «Жил Висенте» может получить за голкипера бонусами — журналист Педру Сепульведакузнецов владимирпо моему утка. не вижу причины для перехода. в Жил Висенте он безоговорочный первый номер, второй и третий вратари - ребята 2000 и 2001 годов рождения, Португалия для него почти родной дом, контракт заключен только этим летом. зачем переходить в Зенит, ради 6 матчей в ЛЧ, как по мне так не особо веская причина.Лена Миськоничего не могу сказать, сразу многие источники сообщили эту "утку"Лена Мисько❗️ Журналист Педру Сепульвед (https://twitter.com/pedromsepulveda/status/1432305285008445445) | Станислав Крицюк переходит в «Зенит» за 2 млн евро: еще 4 млн евро «Белененсеш» может получить за голкипера бонусами. Бонусы за Крицюка: 2 млн — за определенное количество сухих матчей, 1,5 млн — если голкипер сыграет за «Зенит» в 50% матчей, 0,5 млн — если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов @zenitfansкузнецов владимиресли не утка то платить эти деньги должны менеджеры Зенита из своего кармана. месяц назад Жил Висенте подписал его бесплатноЛена МиськоОчередной блистательный ход Зенита - ... видимо, очень хотелось заплатить!Максим КомаровНемного лажанули, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. А вратарь этот нам подойдёт. Жаль, в Лиге Чемпионов не играл пока.Максим КомаровА какой был предыдущий «блистательный»? Вроде бы, Кауфрие другой клуб купил?Лена МиськоКофрие тут при чем? я про Кругового, вроде бы в Уфу он ушел бесплатно, а у Уфы вы его выкупали, нет? и про Васютина похожая история былаМаксим КомаровНу и что? Это обычная практика для футбольных клубов. Та же Бавария возвращает порой своих воспитанников за дорого.Лена МиськоПервый спорт ⚡️ «Спартак» уволит Руя Виторию во время паузы на матчи сборной, если успеет найти подходящего кандидата — «РБ Спорт»Лена Мисько⚡️ Соглашение подписано таким образом, что в стартовый период работы Руя Витории в «Спартаке» компенсация при увольнении составит 1,5 млн евро — «РБ Спорт»Лена МиськоTwitter (https://twitter.com/skv2002/status/1432302962727137280?s=21) Konstantin Samoylov Ну шо)))) сегодня в ИФД Капитал видели Черчесова......Лена Миськолучшей причины для меня закончить с футболом, чем Черчесов в роли ГТ Спартака, нет (((Максим КомаровКак говорится: повесишь бутсы на гвоздь?Лена МиськодаSergej KostinНа без рыбье и рак рыба.Лена Миськоэто Вы так про пляжников?Sergej KostinДа, про них. Если не умеют на поле играть, то хоть на пляже что то получается.Ritchie BlackmoreОтлично на пляже получается. Есть чем и кем гордиться, а отличие от футбола в привычной нам обстановке.Комментировать
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