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Россия выиграла ЧМ по пляжному футболу, дебют Месси в «ПСЖ», победы «Барсы» и «МЮ», безумная гонка в «Формуле-1» и другие новости утра

Россия выиграла ЧМ по пляжному футболу, дебют Месси в «ПСЖ», победы «Барсы» и «МЮ», безумная гонка в «Формуле-1» и другие новости утра

🌟 Доброе утро! Понедельник не самый лучший день. Мы все его ненавидим, но что поделать. Приступим к дайджесту! 1.

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Лена Мисько
Семнадцатый номер, [30.08.21 00:19] Норманн уезжает из РПЛ в «Норвич». Очень жаль. Хотелось, чтобы он ещё годик-два был поближе. Правда, не желаешь ему ни одной команды в России. Может быть, только «Динамо». Очень хороший легионер, семнадцатый номер, умный, постоянно крутящий головой . Считай, лучший опорник-распаковщик лиги уезжает. Хотя. Матчей «Норвича» точно посмотрю больше, чем «Ростова» https://youtu.be/7Ra9VZCDJFs
Лена Мисько
смотрела Атлетико : Вильярреал.. болела за Эмери Унаи ни разу не смог обыграть Симеоне. Серия вот-вот готова прерваться... * за 15 сек до конца автогол с 20 метров это просто невообразимо что сделал вратарь подлодки? его побили ногами в раздевалке? представила, заходит в раздевалку Унаи, одетый франтом, в костюмчике с галстучком, и с ноги начинает "учить" вратаря))
Лена Мисько
все не могу отойти от удивительной кармы Унаи.... Какая дьявольская насмешка судьбы
Лена Мисько
у Унаи нет побед над Чоло (как и над Реалом с Барсой вроде до недавнего времени). И вот вчера был реальный шанс обыграть Симеоне, несмотря на игру (со слов комментатора, Атлетико играл свой лучший матч в 2021 году, но проигрывал). И за 15 секунд до конца компенсированного... подлодка пропустила нелепейший автогол с 20 метров головой. Мяч медленно, издевательски прокатился рядом с кипером, побежавшим фиг знает куда. Вся команда успела упасть на поле и зарыдать, пока мяч катился в ворота... Такая вот насмешка судьбы над несчастным Эмери. Здесь видео: https://www.championat.com/video/233679-2-2-fantasticheskij-avtogol-vilyarreala-na-poslednej-minute/ 2:2. Фантастический автогол «Вильярреала» на последней минуте! - смотреть онлайн видео
Алевтина Трофимова
Я думаю что 4 Кубка Лиги Европы подсластили его пилюли навечно)))
Лена Мисько
«После матча я полчаса пробыл в раздевалке, пиная стену, бутылки и всё, что попадалось на глаза. Но теперь следует всё проанализировать. Есть матчи, в которых нужно оставаться командой во всём, что мы сделали. Мы должны расти, принимая тот факт, что бывают и победы, и ничьи, и поражения. Ничья в матче с «Атлетико» — неплохой результат, но в данной ситуации мы разочарованы. Необходимо сделать шаг вперёд», — приводит слова Эмери AS.
Лена Мисько
он только забыл добавить слово "пустой", пустой раздевалке ;)
Лена Мисько
11 легов сейчас в составе Рубина. Хвичу так и не продали, зато купили сразу двух игроков ему на замену ;) * не одни мы не считаемся с лимитом :(
Лена Мисько
а вот оказывается как... Sports.ru «Рубин» отдаст Бегича в аренду «Крыльям Советов» и расстанется с Сайто Защитник «Рубина» Сильвие Бегич до закрытия летнего трансферного окна перейдет в «Крылья Советов». https://www.sports.ru/football/1100693157-rubin-otdast-begicha-v-arendu-krylyam-sovetov-i-rasstanetsya-s-sajto.html
Лена Мисько
Бельгийский футболист Тимоти Кастань вернулся на поле спустя 2 с половиной месяца после того, как получил травму во время матча чемпионата Европы со сборной Россией в Санкт-Петербурге. В субботу Кастань вышел на замену на 11 минуте матча с "Норвичем", и всю игру провел в защитной маске.
Лена Мисько
Ну а мы решили показать вам как выглядел его череп после столкновения с Далером Кузяевым. Зато Питер Кастань точно запомнит надолго.
Лена Мисько
[International Sports Law] ⚡️CAS отклонил иск испанской Ла Лиги против ФИФА. ФИФА разрешила КОНМЕБОЛ (Конфедерации южноамериканского футбола) увеличить интервалы между матчами национальных команд в сентябре и октябре на два дня. Из-за этого пострадал календарь чемпионата Испании. Ла Лига посчитала, что такое решение влияет на целостность календаря сезона чемпионата Испании, и испанские клубы заявили, что не отпустят южноамериканских футболистов на матчи сборных. Ла Лига подала иск в CAS на такое решение ФИФА, однако иск был отклонен. Ла Лига уже сообщила, что "будет продолжать процедуры, проводимые в различных судебных органах, поскольку решение ФИФА об изменении международного календаря - это заявление о намерении вмешиваться в автономии национальных лиг косвенным образом, с явным злоупотреблением прав". 🇪🇸Официальное заявление Ла Лиги 👇 https://www.laliga.com/en-ES/news/official-statement-matchday-4 ⚽️ Официальное заявление ФИФА 👇 https://www.fifa.com/media-releases/fifa-welcomes-cas-decision-fifa-world-cup-qualifying
Лена Мисько
Словенский арбитр Дамир Скомина завершил карьеру и стал президентом футбольного клуба. https://twitter.com/Rok_Viskovic/status/1432289719879192578?s=19
Лена Мисько
Переход Сердара Азмуна в «Лион», вероятно, не состоится в это трансферное окно. Журналист Лоик Танзи пишет (https://twitter.com/Tanziloic/status/1432289509761245184), что «Зенит» не нашел замену нападающему.
Лена Мисько
⚡️ Станислав Крицюк переходит в «Зенит» за 2 млн евро: еще 4 млн евро «Жил Висенте» может получить за голкипера бонусами — журналист Педру Сепульведа
кузнецов владимир
по моему утка. не вижу причины для перехода. в Жил Висенте он безоговорочный первый номер, второй и третий вратари - ребята 2000 и 2001 годов рождения, Португалия для него почти родной дом, контракт заключен только этим летом. зачем переходить в Зенит, ради 6 матчей в ЛЧ, как по мне так не особо веская причина.
Лена Мисько
ничего не могу сказать, сразу многие источники сообщили эту "утку"
Лена Мисько
❗️ Журналист Педру Сепульвед (https://twitter.com/pedromsepulveda/status/1432305285008445445) | Станислав Крицюк переходит в «Зенит» за 2 млн евро: еще 4 млн евро «Белененсеш» может получить за голкипера бонусами. Бонусы за Крицюка: 2 млн — за определенное количество сухих матчей, 1,5 млн — если голкипер сыграет за «Зенит» в 50% матчей, 0,5 млн — если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов @zenitfans
кузнецов владимир
если не утка то платить эти деньги должны менеджеры Зенита из своего кармана. месяц назад Жил Висенте подписал его бесплатно
Лена Мисько
Очередной блистательный ход Зенита - ... видимо, очень хотелось заплатить!
Максим Комаров
Немного лажанули, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. А вратарь этот нам подойдёт. Жаль, в Лиге Чемпионов не играл пока.
Максим Комаров
А какой был предыдущий «блистательный»? Вроде бы, Кауфрие другой клуб купил?
Лена Мисько
Кофрие тут при чем? я про Кругового, вроде бы в Уфу он ушел бесплатно, а у Уфы вы его выкупали, нет? и про Васютина похожая история была
Максим Комаров
Ну и что? Это обычная практика для футбольных клубов. Та же Бавария возвращает порой своих воспитанников за дорого.
Лена Мисько
Первый спорт ⚡️ «Спартак» уволит Руя Виторию во время паузы на матчи сборной, если успеет найти подходящего кандидата — «РБ Спорт»
Лена Мисько
⚡️ Соглашение подписано таким образом, что в стартовый период работы Руя Витории в «Спартаке» компенсация при увольнении составит 1,5 млн евро — «РБ Спорт»
Лена Мисько
Twitter (https://twitter.com/skv2002/status/1432302962727137280?s=21) Konstantin Samoylov Ну шо)))) сегодня в ИФД Капитал видели Черчесова......
Лена Мисько
лучшей причины для меня закончить с футболом, чем Черчесов в роли ГТ Спартака, нет (((
Максим Комаров
Как говорится: повесишь бутсы на гвоздь?
Лена Мисько
да
Sergej Kostin
На без рыбье и рак рыба.
Лена Мисько
это Вы так про пляжников?
Sergej Kostin
Да, про них. Если не умеют на поле играть, то хоть на пляже что то получается.
Ritchie Blackmore
Отлично на пляже получается. Есть чем и кем гордиться, а отличие от футбола в привычной нам обстановке.

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