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Закон и Порядок

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Поперёк предков

Поперёк предков

Автор: Захар Прилепин Никогда не было — и вот опять То, что Дарью Богданову (иноагента, правнучку легендарного Чкалова) внесли в список террористов и экстремистов, вызывает ряд вопросов и мыслей о наследниках тех, кто строил нашу страну, своими подвигами выводил её на международную орбиту, обеспечивая лучшее будущее своим детям и внукам.

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