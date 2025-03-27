Путин: "Планы присоединить Гренландию к США имеют давние исторические корни"

Президент России заявил, что речь не просто об "экстравагантных разговорах".Российский лидер Владимир Путин прокомментировал планы главы Белого дома Дональда Трампа присоединить Гренландию к США во время выступления на VI Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога".