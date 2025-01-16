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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диалло сделал первый хет-трик в карьере – за 12 минут в игре «МЮ» с «Саутгемптоном». У вингера 9+7 в сезоне

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Саутгемптон» (3:1) в 21-м туре АПЛ. Команда тренера Рубена Аморима уступала в счете до концовки матча.

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