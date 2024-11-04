В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президентские выборы в Молдавии ярким примером очередного вмешательства Запада во внутренние дела других государств.
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