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Царьград

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Кличко: Северный мост в Киеве защитили сетками от дронов

Кличко: Северный мост в Киеве защитили сетками от дронов

В Киеве после недавних атак российских дронов установили антидроновые сетки на Северном мосту. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о транспортном коллапсе из-за ограничений движения.

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