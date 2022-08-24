Daily Moscow

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Реакция Госдепа США на убийство Дарьи Дугиной возмутила посольство РФ

Реакция Госдепа США на убийство Дарьи Дугиной возмутила посольство РФ

Посольство России выразило возмущение реакцией Госдепа на убийство Дугиной. В российском посольстве возмущены реакцией Госдепартамента США на убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

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