Реакция Госдепа США на убийство Дарьи Дугиной возмутила посольство РФ

Посольство России выразило возмущение реакцией Госдепа на убийство Дугиной. В российском посольстве возмущены реакцией Госдепартамента США на убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
Посольство России выразило возмущение реакцией Госдепа на убийство Дугиной. В российском посольстве возмущены реакцией Госдепартамента США на убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
Свежие комментарии