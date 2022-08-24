Daily Moscow

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Реакция Госдепа США на убийство Дарьи Дугиной вызвала возмущение посольства РФ

Реакция Госдепа США на убийство Дарьи Дугиной вызвала возмущение посольства РФ

Посольство России выразило возмущение реакцией Госдепа на убийство Дугиной. В российском посольстве возмущены реакцией Госдепартамента США на убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

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