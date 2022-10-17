Kaspersky: новый вирус Triada распространяется под видом дополнений к WhatsApp

Согласно исследованиям “Лаборатории Касперского”, злоумышленники под видом дополнений (модов) WhatsApp распространяют троянец Triada, способного загружать другие вредоносные программы и красть доступ к учетным записям, оформляя платные подписки.
Согласно исследованиям “Лаборатории Касперского”, злоумышленники под видом дополнений (модов) WhatsApp распространяют троянец Triada, способного загружать другие вредоносные программы и красть доступ к учетным записям, оформляя платные подписки.
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