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Kaspersky: новый вирус Triada распространяется под видом дополнений к WhatsApp

Kaspersky: новый вирус Triada распространяется под видом дополнений к WhatsApp

Согласно исследованиям “Лаборатории Касперского”, злоумышленники под видом дополнений (модов) WhatsApp распространяют троянец Triada, способного загружать другие вредоносные программы и красть доступ к учетным записям, оформляя платные подписки.

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