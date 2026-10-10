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Австралиец нашел бомбу времен Второй мировой на пляже и взял ее в руки

Австралиец нашел бомбу времен Второй мировой на пляже и взял ее в руки

В Австралии мужчина во время прогулки с собакой нашел странный предмет на пляже и поднял его из любопытства, лишь потом осознав, что у него в руках бомба.

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