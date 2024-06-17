Арестовано имущество на сумму около 3 миллионов леев

Национальный центр по борьбе с коррупцией арестовал четырех человек, подозреваемых в посредничестве в процессе получения водительских прав обманным путем, начиная с выявления кандидатов на получение водительских прав и организации всего процесса заполнения подготовительных документов и сдачи теоретических и практических экзаменов.
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