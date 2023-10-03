Нарколог Шуров: альтернативные способы лечения от алкоголизма не работают

Альтернативные способы лечения от алкоголизма, включая кодировку, не эффективны, потому что в этом случае зависимый человек просто переносит ответственность за себя на кого-то другого, сказал РИАМО врач психиатр-нарколог Василий Шуров.
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