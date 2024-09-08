Мошенник №1 в СССР: как Вениамин Вайсман стал королем советских аферистов

Вениамин Вайсман по праву может считаться одним из самых выдающихся мошенников СССР. Его знали под фамилиями Трахтенберг, Ослон, Зильберштейн, Рабинович, Кузнецов, а свою «карьеру» будущий король советских аферистов начал с совершения мелких краж.
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