Ваш браузер не поддерживает видео. Уже рассмотрено свыше 3 тысяч заявлений от предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм, в которых трудятся свыше 36 тысяч крымчан, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.