Познер оценил вероятность возвращения в эфир Первого канала

Пульхерия Djem

Поцнер, да просто народ тебя не хочет ,как и ваньку пугливого. А две звезды шуруют по полной программе ,хотя каждый раз наблюдать ,как богемка за уши вытягивает своё бездарное потомство к славе и баблу-сплошной блевантин, за редким исключением.