Политика как он...
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Политика как она есть

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    Ничего не хочу сказать плохого (минута как бы для этого неэтична), но лично мне Александр Масляков не нравился никогд...Великие люди наше...
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Познер оценил вероятность возвращения в эфир Первого канала

Познер оценил вероятность возвращения в эфир Первого канала

Известный советский и российский журналист Владимир Познер исключил вероятность возвращения в эфир Первого канала.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Поцнер, да просто народ тебя не хочет ,как и ваньку пугливого. А две звезды шуруют по полной программе ,хотя каждый раз наблюдать ,как богемка за уши вытягивает своё бездарное потомство к славе и баблу-сплошной блевантин, за редким исключением.
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
И этот конь будет опять махать гривой и учить нас?
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11 час.

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