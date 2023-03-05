Культурология.рф

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Кино: Лике Нифонтовой – 60: Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Сергея Урсуляка, с которым работать легче, чем жить

Кино: Лике Нифонтовой – 60: Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Сергея Урсуляка, с которым работать легче, чем жить

5 марта отмечает 60-летний юбилей замечательная актриса Лика Нифонтова. Театралам её имя было известно давно, с тех самых пор, когда она, выпускница Щукинского училища, была принята в труппу театра «Сатирикон», где служит вот уже почти 40 лет.

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