Кино: Лике Нифонтовой – 60: Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Сергея Урсуляка, с которым работать легче, чем жить

5 марта отмечает 60-летний юбилей замечательная актриса Лика Нифонтова. Театралам её имя было известно давно, с тех самых пор, когда она, выпускница Щукинского училища, была принята в труппу театра «Сатирикон», где служит вот уже почти 40 лет.