Полицейские Санкт-Петербурга познакомили детей из санатория «Солнечное» со служебными собаками

Сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области посетили детский санаторий «Солнечное» и познакомили его юных пациентов со своими четвероногими напарниками.
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