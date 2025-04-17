Политика как он...
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Политика как она есть

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ТАСС: на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы загорелась электроподстанция

ТАСС: на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы загорелась электроподстанция

На юге Москвы загорелась электроподстанция. Об этом, ссылаясь на оперативные службы, сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, пожар произошел на территории ТЭЦ-26, расположенной в Востряковском проезде.

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