ТАСС: на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы загорелась электроподстанция

На юге Москвы загорелась электроподстанция. Об этом, ссылаясь на оперативные службы, сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, пожар произошел на территории ТЭЦ-26, расположенной в Востряковском проезде.
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