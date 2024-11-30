Посол РФ заявил об истощении у Норвегии запасов для помощи ВСУ

В Норвегии заканчиваются собственные запасы вооружений для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) и возрастает роль закупок на эти цели у оборонных предприятий, заявил 30 ноября посол России в Осло Николай Корчунов.
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