Израильские военные обнаружили при зачистке базы ХАМАС в Хан-Юнисе модели используемых ЦАХАЛ танков

Фото носит иллюстративный характерНа одной из учебно-тренировочных баз палестинского движения ХАМАС в районе Хан-Юниса в секторе Газа израильскими военными при зачистке территории были обнаружены модели танков, находящихся на вооружении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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