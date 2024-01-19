Израильские военные обнаружили при зачистке базы ХАМАС в Хан-Юнисе модели используемых ЦАХАЛ танков

Фото носит иллюстративный характерНа одной из учебно-тренировочных баз палестинского движения ХАМАС в районе Хан-Юниса в секторе Газа израильскими военными при зачистке территории были обнаружены модели танков, находящихся на вооружении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).