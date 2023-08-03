Звезда «Вечного зова» Василий Мищенко пытался уйти служить в зону СВО

Ефремова надо бы освободить досрочно, человек не молодой и все прочувствовал как это быть заслуженным арестантом.. Пусть пользу России приносит на свободе, он же не враг России... 🧐🙁

В

Владимир

Да этот баран ни одного дня не работал физически вот и здоровье есть ( повоевать ) зная что не возьмут по возрасту ,пиарится просто. Мне столько же лет и всю жизнь физически работал и здоровья никакого нет чтобы даже думать об этом не то что предлагать.