Василий Мищенко, известная звезда «Вечного зова», заслуживает особого внимания за свою преданность и поддержку России.
Звезда «Вечного зова» Василий Мищенко пытался уйти служить в зону СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
ну, крассавец
Ответить
21 час.
ГГ
Геннадий Глебов
Ефремова надо бы освободить досрочно, человек не молодой и все прочувствовал как это быть заслуженным арестантом.. Пусть пользу России приносит на свободе, он же не враг России... 🧐🙁
Ответить
15 час.
В
Владимир
Да этот баран ни одного дня не работал физически вот и здоровье есть ( повоевать ) зная что не возьмут по возрасту ,пиарится просто. Мне столько же лет и всю жизнь физически работал и здоровья никакого нет чтобы даже думать об этом не то что предлагать.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии