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Звезда «Вечного зова» Василий Мищенко пытался уйти служить в зону СВО

Звезда «Вечного зова» Василий Мищенко пытался уйти служить в зону СВО

Василий Мищенко, известная звезда «Вечного зова», заслуживает особого внимания за свою преданность и поддержку России.

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Комментарии
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Misha Glusch
ну, крассавец
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21 час.
ГГ
Геннадий Глебов
Ефремова надо бы освободить досрочно, человек не молодой и все прочувствовал как это быть заслуженным арестантом.. Пусть пользу России приносит на свободе, он же не враг России... 🧐🙁
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15 час.
В
Владимир
Да этот баран ни одного дня не работал физически вот и здоровье есть ( повоевать )  зная что не возьмут по возрасту ,пиарится просто. Мне столько же лет и всю жизнь физически работал и здоровья никакого нет чтобы даже думать об этом не то что предлагать.
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4 час.

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